Le Premier ministre japonais annonce un plan de soutien massif à l'économie

La Banque du Japon (BoJ), dont la politique monétaire extrêmement accommodante, à rebours de celles des autres pays industrialisés, a contribué à faire baisser le yen, a décidé cette semaine de maintenir l'essentiel de cette politique, estimant aussi que l'inflation actuelle n'est pas accompagnée d'une croissance des salaires, qui alimenterait à son tour la consommation.

