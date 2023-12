Le Premier ministre israélien annonce une intensification des combats à Gaza

Les bombardements israéliens se sont poursuivis dans la nuit du 24 au 25 décembre sur la bande de Gaza, où la famine menace les habitants. Pour les chrétiens de Gaza et de Cisjordanie occupée, le réveillon de Noël a cette année été balayé par le conflit, tandis que le pape François a adressé dans sa messe ses pensées à la ville de Bethléem.

Un Palestinien constate l'ampleur des dégâts causés par le bombardement fait par l'armée israélienne sur le camp de réfugiés de Maghazi, dans la bande de Gaza, le 25 décembre 2023. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu annonce une «intensification» des combats à Gaza et ses déclarations au sujet du conflit qui l'oppose au Hamas, et a déclaré que les visas de deux employés de l'ONU ne seraient pas délivrés. Le pape François a exprimé sa solidarité avec les habitants de Bethléem lors de la messe de Noël au Vatican, alors que cette ville – où est né le Christ selon la tradition – a été désertée par les pèlerins cette année et a annulé la majorité des célébrations de Noël en raison de la guerre





RFI » / 🏆 40. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les fêtes de fin d'année, une période cruciale pour les équipes de Premier LeagueLes cinq équipes en tête du classement de la Premier League se préparent pour une période chargée de matchs pendant les fêtes de fin d'année. Avec 27 matchs programmés entre le 23 décembre et le 2 janvier, ces équipes ont beaucoup à gagner durant cette période cruciale.

La source: Eurosport_FR - 🏆 54. / 55 Lire la suite »

Les conseils d'une diététicienne pour se faire plaisir pendant les fêtes de fin d'annéeRaclettes, chocolats, bûches de Noël... Les fêtes de fin d'année ne sont pas la meilleure période pour se lancer dans un régime. Pourtant, à cette période, il est quand même possible de se faire plaisir, sans se priver, ni en abuser. Le Pays Briard a contacté la diététicienne Laura Antunes, qui livre ses conseils à ce sujet.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

La COP 28 et les défis pour atteindre les objectifs de l'Accord de ParisLaurence Tubiana, ancienne ambassadrice de la COP 21, évoque les souvenirs de 2015 et les défis actuels de la COP 28 pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris.

La source: Madamefigaro - 🏆 9. / 83 Lire la suite »

Les candidats potentiels pour les élections de 2027 se préparent déjàLe service politique de L’Express propose de suivre les progrès des candidats potentiels pour les élections de 2027. La ministre de la Transition énergétique propose une méthode pour résoudre la question de la tête de liste pour les élections européennes.

La source: LEXPRESS - 🏆 34. / 63 Lire la suite »

Les Alpes françaises en lice pour les JO d'hiver 2030🔴 Le Comité international olympique confirme qu’un dialogue ciblé a été ouvert avec les Alpes françaises, désormais seules en lice pour accueillir les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver en 2030. JO2030 Nos infos ➡

La source: MadeMarseille - 🏆 21. / 68 Lire la suite »

Les ingrédients à éviter pour faire pousser les cilsDécouvrez les ingrédients à éviter lorsqu'on choisit ses produits pour faire pousser les cils, selon un médecin.

La source: bibamagazine - 🏆 69. / 51 Lire la suite »