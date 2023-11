Le Premier ministre espagnol demande la reconduction au pouvoir

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez va demander mercredi aux députés de le reconduire au pouvoir, dans un Parlement placé sous haute protection en raison des tensions provoquées par la loi d'amnistie concédée aux indépendantistes catalans en échange de leur soutien. Le chef de file socialiste, à la tête de l'Espagne depuis juin 2018, prendra la parole à 12H00 (11H00 GMT) dans l'hémicycle afin de présenter ses priorités pour ce nouveau mandat d'une durée de quatre ans.

Les responsables des autres formations politiques s'exprimeront ensuite à tour de rôle, avant un vote de confiance prévu jeudi, qui permettra à l'Espagne d'avoir un nouveau gouvernement, près de quatre mois après les élections législatives du 23 juillet. En raison des tensions entourant cette investiture, plus de 1.600 policiers - selon le ministère de l'Intérieur - ont été déployés autour du Parlement, totalement bouclé par les forces de l'ordre. Ce dispositif équivaut à celui d'un match de football classé à haut risqu

