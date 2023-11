Le Premier ministre du Qatar confiant dans un accord sur les otages israéliens

Aujourd'hui, le Premier ministre du Qatar s'est déclaré de plus en plus confiant dans la conclusion d'un accord sur des libérations d'otages israéliens aux mains du Hamas, qualifiant les obstacles restants de « très mineurs ». Seules quelques questions « pratiques et logistique » restent à résoudre, a déclaré Cheikh Mohamed ben Abdoulrahman al Thani lors d'une conférence de presse avec le porte-parole de la diplomatie européenne Josep Borrell.

« Nous sommes suffisamment proches pour parvenir à un accord qui permettra à ces gens (les otages) de rentrer chez eux en toute sécurité », a-t-il ajouté. Lire aussiMarche contre l'antisémitisme : 10 personnalités sortent du silence Le Washington Post a rapporté samedi qu'Israël, les Etats-Unis et le Hamas étaient parvenus à un accord de principe visant à libérer des dizaines de femmes et d'enfants retenus en otage à Gaza en échange d'une pause de cinq jours dans les combats, ce que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et la Maison blanche ont dément





🏆 11. LaTribune » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Conflit Hamas-Israël : Shani Louk, une otage Germano-Israélienne enlevée par le Hamas, est morteLe ministre israélien des Affaires étrangères a confirmé ce lundi la mort de la jeune femme de 23 ans, ajoutant qu’elle avait «vécu des horreurs insondables».

La source: Le_Figaro - 🏆 11. / 81 Lire la suite »

Guerre Hamas-Israël : Shani Louk, l’otage israélo-allemande enlevée par le Hamas, est morteShani Louk, l’otage israélo-allemande qui avait été enlevée par le Hamas lors de l’assaut contre une rave party, est décédée.

La source: LePoint - 🏆 11. / 81 Lire la suite »

Guerre Israël-Hamas : Une vidéo de trois femmes présentées comme des otages publiée par le HamasL’une d’elles appelle le Premier ministre israélien à conclure un échange de prisonniers avec le mouvement islamiste

La source: 20Minutes - 🏆 11. / 81 Lire la suite »

Guerre Hamas-Israël : Un jeune Varois condamné pour apologie du terrorisme après des tags pro-Hamas« Vive le Hamas », « Palestine Vaincra », « Libérez Georges Abdallah »… un jeune Varois de 25 ans a été condamné par le tribunal de Toulon à six mois de prison avec sursis et cent vingt heures de TIG

La source: 20Minutes - 🏆 11. / 81 Lire la suite »

Guerre Israël-Hamas: La stratégie de l'armée israélienne «est de détruire définitivement le Hamas»L'armée israélienne a pour objectif de détruire définitivement le Hamas dans le cadre de la guerre en cours avec Gaza. Les attaques se poursuivent alors que les tensions augmentent dans la région.

La source: RFI - 🏆 11. / 81 Lire la suite »

Israël-Hamas : les députés de «La France insoumise sont des serpillières du Hamas», lance Sébastien...Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale, député Rassemblement national du Nord, était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews lundi.

La source: Europe1 - 🏆 11. / 81 Lire la suite »