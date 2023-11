Le pouvoir d'achat, la préoccupation numéro un des Français

« Le pouvoir d'achat est la préoccupation numéro un des Français ». Lors de la conférence sociale organisée au Palais d'Iena le 16 octobre dernier, la secrétaire de la CFDT Marylise Léon sonnait l'alerte devant la Première ministre Elisabeth Borne entourée d'un parterre de ministres et syndicalistes. « Enfin, on parle salaire. Il était temps ! », poursuivait Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT avant une journée d'âpres négociations.

A l'issue de ces échanges marathon, la cheffe du gouvernement avait mis la pression aux patrons pour revaloriser les bas salaires. Mais les tensions sont loin d'être retombées. Lire aussiBas salaires : Elisabeth Borne lance un ultimatum aux patrons L'inflation a certes marqué le pas en Europe et en France. Mais les prix dans l'alimentaire et l'énergie continuent de frapper de plein fouet un grand nombre de Français. Et le conflit au Proche-Orient entre le Hamas et Israël pourrait maintenir les prix du pétrole à un niveau élev





