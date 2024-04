Le poste d'arrière au Stade Toulousain est en difficulté

C’est actuellement le poste le plus sensible au Stade Toulousain. Celui d’arrière. Les Stadites qui en disposaient de quatre en début de saison n’en avaient plus qu’un samedi face à Pau. En effet, Thomas Ramos, Blair Kinghorn et Ange Capuozzo étaient tous les trois à l’infirmerie. Seul Juan-Cruz Mallia, le trois-quart le plus polyvalent de l’effectif, était disponible.

Qu’en sera-t-il face au Racing ? Lien interne vers l’article n°11848796 Ange Capuozzo (fracture d’un doigt) n’est pas attendu avant plusieurs semaines. Thomas Ramos qui a très peu joué à ce poste cette saison sous le maillot de Toulouse puisqu’il a essentiellement dépanné à l’ouverture, s’est blessé à la crête iliaque face à Bordeaux-Bègles. Et cet après-midi, il n’avait pas repris l’entraînement. Sa présence face au Racing est donc très incertain

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



ladepechedumidi / 🏆 49. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Stade Toulousain : Thomas Ramos absent pour 'une durée indéterminée'Le Stadiste Thomas Ramos souffre de la hanche et au sein du staff, on ne préfère pas s’avancer sur la durée de son absence.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Stade Toulousain : suivez le match de la 19e journée de Top 14 en liveLe choc entre l’Union Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain (21 h 05) clôturera la 19e journée du Top 14 ce dimanche 24 mars. Une rencontre aux airs de finale avant l’heure. Suivez UBB - Stade Toulousain en direct.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Stade Toulousain en direct - Top 14 : Rugby Scores & RésultatsEurosport est votre source privilégiée pour les dernières mises à jour des matches de Top 14. Obtenez le résumé complet du Union Bordeaux-Bègles - Stade Toulousain, avec les statistiques et les temps forts.

La source: Eurosport_FR - 🏆 54. / 55 Lire la suite »

Avant-Match Top 14 UBB-Toulouse : Xavier, supporter du Stade Toulousain : 'Il faut gagner pour aller...L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! Cette année, l’ « After Foot » fête ses 16 ans et propose un choc des générations ! Composée de ceux qui ont grandi avec l’After, la « Génération After » prendra les commandes de l’émission entre 20h et 22h.

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

Top 14 : l’UBB s’impose au bout du suspense contre le Stade Toulousain (31-28)L’Union Bordeaux-Bègles s’est imposée sur la pelouse du Matmut Atlantique contre le Stade Toulousain (31-28) après un match au scénario dantesque

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

– Stade Toulousain : le retour de Dupont, Toulouse mené de 17 points à la pause, fin irrespiraL’opposition entre Bordelais et Toulousains, en clôture de la 19e journée ce dimanche 24 mars, a proposé un spectacle de haut vol, qui s’est achevé par un succès étriqué des Girondins (31-28).

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »