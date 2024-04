Le Premier ministre Luis Montenegro a rejeté la possibilité d'un gouvernement d'union des droites, en dépit des réticences de certains de ses compagnons de parti. Le Portugal sonne le retour de la droite au pouvoir. Le gouvernement de Luis Montenegro, chef de la coalition de droite modérée Alliance démocratique (AD), prend ses fonctions ce mardi.

SaLes élections législatives du 10 mars ne lui ont octroyé qu'une très courte avance, avec 80 députés, contre 78 pour les socialistes, sur un total de 230 sièges à l'assemblée. C'est surtout l'irruption de la formation d'extrême droiteLuis Montenegro a clairement rejeté la possibilité d'un gouvernement d'union des droites, contrairement à ce que souhaitaient certains de son parti. Il s'est tenu au « Non, c'est non » répété pendant la campagne et il a choisi de composer un gouvernement minoritaire, en maintenant les ultras à distance. Ceux-ci espéraient pouvoir forcer une entrée dans l'exécutif et n'apprécient pas cette mise à l'écar

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



LesEchos / 🏆 85. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Portugal : Le leader de centre droit Luis Montenegro nommé Premier ministreSuccédant au socialiste Antonio Costa, Luis Montenegro va devoir former un gouvernement minoritaire et composer avec une extrême droite en nette progression

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

Portugal : Luis Montenegro nommé premier ministreLe dirigeant de droite modérée Luis Montenegro a été nommé jeudi au poste de premier ministre du Portugal mais, en raison de sa courte victoire aux...

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Portugal: le dirigeant de droite modérée Luis Montenegro nommé Premier ministreLe dirigeant de droite modérée Luis Montenegro a été nommé jeudi au poste de Premier ministre du Portugal mais, en raison de sa courte victoire aux législatives...

La source: courrierinter - 🏆 50. / 55 Lire la suite »

Portugal : Luis Montenegro, un premier ministre en recherche de majorité pour gouvernerVainqueur des élections au Portugal, Luis Montenegro a été nommé dans la nuit du 20 au 21 mars premier ministre par le président de la République.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

Portugal : « Honnête », « compétent » et « sans charisme », qui est Luis Montenegro, le nouveau Premier ministre ?Cet avocat de formation et parlementaire centre-droit chevronné de 51 ans a replacé de manière totalement improbable la droite au pouvoir.

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Au Portugal, Luis Montenegro nommé Premier ministre après une courte victoire aux législativesIl devra composer un gouvernement minoritaire, son parti de centre droit l’Alliance démocratique (AD) étant très loin de la majorité absolue au parlement. Luis Montenegro refuse de faire alliance avec le parti d’extrême droite Chega.

La source: lobs - 🏆 5. / 94 Lire la suite »