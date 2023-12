Le Port de Marseille soutient un nouveau tiers-lieu de la mer

En attendant l'ouverture du « Port Center » au printemps 2024, le Port de Marseille franchit une première étape significative d'ouverture sur la ville en soutenant le nouveau tiers-lieu de la mer, installé dans l'ancienne consigne sanitaire proche du Mucem. Une ribambelle de Marseillais est réunie devant l’ancienne consigne sanitaire du port de Marseille.

Ils patientent pour rencontrer Hervé Berville, le secrétaire d’État à la Mer lors d'une table ronde organisée dans ce nouveau tiers-lieu de la mer que nous vous présentions en détails début septembre. C'est avec un enthousiasme non-dissimulé que Patrick Fancello, le président et cofondateur de l'association Marseille Capitale de la Mer à l'origine du projet, commence la visite : « À l’époque, la mer arrivait jusqu’à la porte d’entrée ». Un « QG » tourné vers les métiers de la mer Ce bâtiment classé monument historique, arqué de grandes fenêtres, entame sa nouvelle vi





