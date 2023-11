Le podcast « Les dents et dodo » accompagne les enfants dans le brossage de dents

3 min c’est la durée recommandée pour le brossage de dents, 3 min c’est aussi la durée du podcast « Les dents et dodo » destiné aux enfants pour les accompagner de manière ludique et éducative dans le brossage de dents, en leur faisant découvrir une histoire vraie intemporelle qui s’est passée près ou loin de chez eux

ACTUFR: Adoption du projet de loi sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchésL'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchés. Malgré l'opposition, le projet de loi reçoit l'aval définitif des députés. Le gouvernement espère faire baisser les prix en rayons pour les consommateurs.

actufr

LATRİBUNE: 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondationsLe gouvernement français promet 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondations dans le Nord et l'Ouest de la France. Ce fonds vise à couvrir les pertes de récolte et d'investissement non couvertes par les assurances.

LaTribune

FEMİNA_FR: Les nouvelles ondulations hyper naturelles : les « neptune waves »Découvrez la nouvelle tendance capillaire des « neptune waves », des ondulations hyper naturelles adoptées par les célébrités.

Femina_fr

FRANDROİD: Le Black Friday : dates, participants et meilleures offresDécouvrez les dates du Black Friday 2023, les participants à l'événement et comment trouver les meilleures offres en fonction de vos besoins et de votre budget.

Frandroid

JOURNALDUGEEK: Un nouvel outil basé sur le machine learning pour prévenir les crises cardiaques et les AVCDes chercheurs britanniques développent un nouvel outil basé sur le machine learning pour prévenir les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, qui sont responsables de la majorité des décès dans le monde.

JournalDuGeek

LADEPECHEDUMİDİ: Les tickets-restaurant pourront toujours être utilisés pour payer toutes les courses alimentairesIl restera possible d'utiliser les tickets-restaurant pour payer toutes les courses alimentaires, a annoncé ce mardi 14 novembre la ministre déléguée au Commerce Olivia Grégoire, alors que la liste des produits éligibles devait se raccourcir au 1er janvier 2024 et que la polémique gonflait face aux réactions outrées des associations de consommateurs.

ladepechedumidi