Le plus perché : chez Madame Brasserie, au premier étage de la Tour Eiffel (75)

C'est à 57 mètres de hauteur que l'on découvre le menu concocté par Thierry Marx, à déguster lors d'une soirée commençant à 20 heures pile au premier étage de la Tour Eiffel et proposant l'une des plus belles vues sur le feu d'artifice du réveillon. Tempo : très français, dans le meilleur sens du terme (et avec une bande son tout aussi hexagonale).

Au menu : fraîcheur de Tourteau, céleri, pomme Granny Smith et caviar Baeri français, suivi de Saint-Jacques snackée, velouté de topinambour à la truffe noire et noisettes torréfiées. Vient ensuite le homard bleu, risotto safrané, bisque de homard et citron vert, suivi de la volaille de Bresse en deux façons, légumes d’hiver, sauce vin jaune, avant de conclure par une mousse au chocolat intense, crème de truffe noire et vanille, sarrasin soufflé. Le prix : 509 euros pp. Informations et réservations ic





VanityFairFR » / 🏆 56. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Gustave Eiffel : l'homme derrière la Tour EiffelDécouvrez l'histoire méconnue de Gustave Eiffel, l'entrepreneur de génie qui a laissé son empreinte sur la Tour Eiffel et la statue de la Liberté, ainsi que sur plus de 500 constructions à travers le monde.

La source: RTLFrance - 🏆 82. / 51 Lire la suite »

Beyoncé annonce sa tournée 'Renaissance World Tour'La superstar Beyoncé annonce sa tournée 'Renaissance World Tour' après des mois d'attente pour les clips de son dernier album 'RENAISSANCE'. La tournée est une célébration de la culture queer du New York des années 70 et 80.

La source: VogueFrance - 🏆 3. / 98 Lire la suite »

Un film feel good, l’expo Bijoy Jain, un roman nostalgique… La semaine culture de Madame FigaroUn film, une expo, un roman : l'essentiel à voir et lire conseillé par la rédaction cette semaine.

La source: Madamefigaro - 🏆 9. / 83 Lire la suite »

Les tables de Noël de nos régions entre cochons, beurre et fruits secsA l’approche du plus grand festin de l’année, « 20 Minutes » fait un tour d’horizon des spécialités culinaires locales servies à l’occasion de Noël

La source: 20minutesMars - 🏆 43. / 59 Lire la suite »

Tadej Pogacar, le Giro plutôt que la Grande Boucle : 'Le cyclisme, ce n’est pas que le Tour de France'Déchu sur la Grande Boucle depuis deux ans, Tadej Pogacar se lance le défi d'un doublé rocambolesque Giro-Tour de France. Il s'est confié à la presse.

La source: Eurosport_FR - 🏆 54. / 55 Lire la suite »

Coupe de France. Cinq Ligue 2 sorties au 8e tour, dont Saint-Étienne et un précédent demi-finalisteCinq clubs de Ligue 2 sont passés à la trappe ce samedi 9 décembre, dès le 8e tour de la Coupe de France 2023-2024. L'AS Saint-Étienne et l'AC Ajaccio ont chuté face à des formations de National, alors que Dunkerque, Grenoble et Annecy, demi-finaliste la saison passée, ont été éliminés par des équipes de N3.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »