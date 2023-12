Le plus ancien moulin à huile de Nice continue de fonctionner comme il y a 150 ans

Situé dans le quartier de La Madeleine, le moulin à huile de la Maison Alziari est le plus ancien encore en activité à Nice. En cette période de récolte des olives, il continue de fonctionner comme il y a 150 ans. « Ici, nous nous trouvons dans un véritable musée vivant du patrimoine culturel niçois », lance Robert Luminet entre deux livraisons de caisses remplies d'olives.

Alors que la saison de la récolte des olives bat son plein dans la région, il s'active à verser les fruits dans les « pistes » du moulin avant d'en récupérer la fleur d'huile. Situé dans le quartier de La Madeleine, ce moulin est le plus ancien encore en activité à Nice. Il appartient à la Maison Alziari, enseigne historique d’huile d’olive fondée en 1868, qui l'a repris et remis en état la même année. Soit huit ans à peine après l'annexion du Comté de Nice à la France. « 150 ans plus tard, il fonctionne toujours suivant la méthode traditionnelle génoise, qui utilise l'eau pour extraire l'huile de l'olive », reprend le moulinie





