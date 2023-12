Le Plaza Athénée et Catherine Deneuve à l'honneur dans deux nouveaux ouvrages

Plaza Athénée Saint-Moritz, Palm Beach, la Jamaïque… et maintenant le Plaza Athénée. Pour la première fois, un palace, parisien de surcroît, intègre la collection Travel from home des éditions Assouline et devient une destination en lui-même. Derrière ce projet, une obsession du chef Jean Imbert, très attaché à l’idée d’immortaliser sur papier glacé cette formidable aventure professionnelle.

Le résultat ? Un ouvrage de 272 pages, parsemé d’anecdotes et d’illustrations, où l’on découvre l’envers de cette institution de la rue Montaigne. À travers ses clients prestigieux, bien sûr, mais aussi ceux qui œuvrent, au quotidien, pour cultiver la magie. Plaza Athénée de Marc Lambron, éditions Assouline. Il était une fois Deneuve Elle représente à elle seule tout un pan du cinéma français. La reine Deneuve, coiffée de sa couronne, est au cœur d'un nouvel ouvrage revenant sur son parcours. Il y a Catherine Deneuve dans l'intime, de sa relation avec sa sœur jumelle, Françoise Dorléac, à son grand amour avec Marcello Mastroiann





