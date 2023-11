Le PIB allemand a reculé au troisième trimestre

Tirez votre information d’une source de confianceSi le conflit israélo-palestinien enflamme le monde, c’est parce qu’il porte une question morale universelle : celle de l’égalité des droits. Que la légitimité internationale d’Israël s’accompagne de la négation des droits des Palestiniens n’a cessé de précipiter ce sommeil de la raison qui engendre des monstres.

L'économie allemande se contracte moins que prévu au troisième trimestreLe produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne a reculé de 0,1% au troisième trimestre, moins que les prévisions de 0,3% des économistes. Lire la suite ⮕

Les troubles psychiques coûtent cher à la FranceAvec 13 millions de Français touchés par des troubles psychiques, la santé mentale est négligée. Les dépenses de l'Assurance Maladie s'élèvent à 23 milliards d'euros par an, tandis que les troubles psychiques représentent une perte de PIB estimée à 92 milliards d'euros pour l'Etat. Les entreprises perdent également 13.340 euros par an et par salarié en raison de l'absentéisme lié aux troubles psychologiques. Lire la suite ⮕

La pression sur l'euro dollar augmente avant la réunion de la FedLa semaine commence sous une légère pression pour l'euro dollar, suite à la chute de la semaine dernière. Plusieurs événements clés sont prévus au cours des prochains jours, notamment le PIB de la France, la confiance des consommateurs aux États-Unis, le rapport ADP, le rapport JOLTS, l'ISM manufacturier et la réunion de la Fed. Les investisseurs chercheront à savoir si la Fed remontera ses taux en décembre. Sur le plan graphique, la paire EUR/USD a cassé une ligne de tendance haussière, signalant une baisse. Lire la suite ⮕

Trente-trois camions d'aide humanitaire entrent à GazaTrente-trois camions d'aide humanitaire sont entrés à Gaza dimanche via le point de passage de Rafah à la frontière avec l'Égypte, a indiqué le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA). Il s'agit du convoi le plus important à pénétrer dans le territoire palestinien assiégé depuis la reprise limitée de l'acheminement de l'aide humanitaire, le 21 octobre, a précisé le Bureau onusien. Israël a bloqué toutes les livraisons de carburant, affirmant que le Hamas en profiterait pour fabriquer des armes et des explosifs. Lire la suite ⮕

Val-d'Oise: un gendarme tue ses trois enfants avant de se suiciderVIDÉO - Un gendarme du Val-d'Oise a tué ses trois enfants avant de se suicider à son domicile de Vémars ce dimanche 29 octobre, a appris l'AFP auprès du parquet. Le militaire a tué ses trois filles, nées en 2013, 2016 et 2018, précise le parquet de Pontoise. Lire la suite ⮕