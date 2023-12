Le Petit Thalamus : un manuscrit médiéval révèle la vie à Montpellier

C’est un document incroyable et pourtant méconnu du grand public qui nous plonge dans le passé médiéval de Montpellier, rédigé sous forme d’annales. Le Petit Thalamus, un manuscrit unique, dont un exemplaire, conservé sous la côte AA9 aux archives de Montpellier, détaille la vie quotidienne comme les grands événements.

À l’issue d’un travail considérable, qui a duré plus de dix ans, une équipe a permis d’en éditer un livre exceptionnel, sur la période 1204, du début officiel du consulat à Montpellier jusqu’en 1426. Certes, la traduction existait déjà en version numérique, mais le support papier permet de le rendre beaucoup plus accessible. Et donne une version quasi romanesque du Montpellier au Moyen-Âg





