Le Petit Q : Madonna et son grand retour sur scène

L’heure du bilan : la disparition énigmatique de Li Shangfu, la technique du « lui c’est lui, moi c’est moi », et le flop de Nicolas Sarkozy en librairies

A Baïkonour, les derniers Russes s'en vont petit à petitIlot habité dans un désert et vestige d'un âge d'or révolu, la ville de Baïkonour, administrée par la Russie et attenante au cosmodrome loué par Moscou au Kazakhstan, se vide doucement de ses habitants russes. Lire la suite ⮕

Invités : Nikos Aliagas et Michael Goldman présentent les nouvelles professeures de la Star AcCe mercredi 25 octobre, Nikos Aliagas et Michael Goldman sont les invités de Quotidien ! Et ils ont une annonce à faire : dévoiler les noms des deux nouvelles professeures qui vont faire partie du corps professoral et qui vont encadrer les élèves au Château pour cette nouvelle saison de la Star Academy. Lire la suite ⮕

Le petit bassin, prologue avant le grand bainDans leur phase de préparation olympique, de nombreux nageurs français ont choisi de participer à la saison en petit bassin pour enclencher une dynamique. Première étape avec les Championnats de France à Angers. Lire la suite ⮕

Madonna est une nouvelle fois élue la plus grande actrice féminine « de tous les temps »Actualité mode, luxe, beauté, people, lifestyle et food Lire la suite ⮕

