Le permis de conduire à vie, est-ce bientôt fini? Une visite médicale sera-t-elle bientôt obligatoire pour renouveler le précieux sésame et continuer à circuler? Les députés européens relancent le débat, avec l'examen de cette proposition au Parlement prévu pour janvier ou février 2024.un décret paru au Journal officiel actait la fin du retrait d'un point sur le permis de conduire, à compter du 1er janvier, pour les petits excès de vitesse, inférieurs à 5km/h.

Les automobilistes flashés recevront en revanche toujours une amende forfaitaire allant de 68 à 135 euros pour cette infraction. Si cette nouvelle mesure concernant la sécurité routière sera forcément bien accueillie par les conducteurs, la proposition de loi adoptée la veille, le 7 décembre, en commission Transport du Parlement européen, risque, elle, de ne pas faire l'unanimit





NotreTemps » / 🏆 39. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Valérie Pécresse annonce une tarification spécifique pour les JO de Paris 2024Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilités (IDFM), a annoncé une tarification spécifique pour les JO de Paris 2024, avec la création d'un passe Paris 2024 qui permettra aux visiteurs de se déplacer dans toute l'Île-de-France. Les montants de la tarification seront presque doublés par rapport à la tarification habituelle.

La source: 20minutesparis - 🏆 72. / 51 Lire la suite »

Les chasseurs pourront se fournir en munitions chez les buralistes à partir de 2024À partir du 1er janvier 2024, les chasseurs pourront acheter des munitions directement chez leur buraliste, selon une annonce officieuse du chef du service central des armes et explosifs auprès du ministère de l’Intérieur. Cette mesure vise à faciliter l'accès aux munitions pour les chasseurs en zone rurale.

La source: MarianneleMag - 🏆 12. / 79 Lire la suite »

Les meilleurs sacs à dos tendance pour hommes en 2024Découvrez notre sélection des sacs à dos pour homme les plus tendance en 2024 ! ⬇️ C'est par ici

La source: GQ_France - 🏆 24. / 68 Lire la suite »

Les villes les plus attractives pour les salariés et les chefs d'entreprisesPrès de quatre ans après la crise sanitaire, les salariés et les chefs d'entreprises se posent, encore et toujours, la même question : suis-je prêt à quitter mon lieu de vie pour un autre ? Une interrogation que se partagent également les professionnels comme l'opérateur de bureaux Newton Offices (40.000 m²) et le cabinet d'accompagnement à l'ancrage territorial, Stan. Aussi, ces deux sociétés ont-elles demandé à l'institut de sondage Odoxa et au cabinet d'audit KPMG de réaliser un « Observatoire des métropoles » afin de comprendre quelles villes sont les plus attractives. Lire aussiTaxe foncière : elle augmente dans les grandes villes, tirée par l'inflation Les enseignements de cette étude, dont La Tribune a pu prendre connaissance, sont éloquents : trois-quarts des employés interrogés sont prêts à s'installer dans une autre grande ville que la leur, mais pas n'importe laquelle. Bordeaux arrive en tête, suivie de Nice, Montpellier, Toulouse et enfin Marseille

La source: LaTribune - 🏆 11. / 81 Lire la suite »

Le gouvernement prolonge la dérogation pour les tickets-restaurant en 2024Le gouvernement a décidé de maintenir la dérogation permettant d'acheter tous types de produits alimentaires avec les tickets-restaurant en 2024. Cette décision a été annoncée après des spéculations sur la fin de cette dérogation réglementaire.

La source: Clubic - 🏆 10. / 83 Lire la suite »

XV de France: Dupont aux JO 2024, qui va le remplacer chez les Bleus?Antoine Dupont va intégrer l’équipe de France de rugby à 7 pour préparer les Jeux olympiques de Paris en 2024. Un choix du demi de mêlée et capitaine des Bleus qui va le priver du Tournoi des VI Nations et bouleverser le quotidien du XV de France de Fabien Galthié.

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »