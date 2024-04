Le PDG de Carrefour touchera au moins 4,5 millions d'euros en 2023

Le PDG de Carrefour Alexandre Bompard touchera, dans la continuité des années précédentes, au moins 4,5 millions d’euros pour l’année 2023, à quoi s’ajouteront ultérieurement des actions, si l’assemblée générale donne son feu vert le 26 mai, selon une communication officielle consultée mardi.

Une rémunération contestée par les actionnairesEn comptant rémunérations fixe et variable, Alexandre Bompard, PDG du groupe depuis juillet 2017, a touché 4,43 millions d’euros au titre de l’année 2021, 4,54 millions d’euros au titre de l’année 2022, et doit toucher 4,54 millions d’euros au titre de 2023, selon le document d’enregistrement universel de Carrefour pour 2023, mis en ligne fin mars et consulté mardi.Lors de l’assemblée générale de mai 2023, les actionnaires de Carrefour n’avaient approuvé qu’à 60,69% la rémunération du PDG pour 2022, et à 56,75% pour 2023. Une contestation massive, rare au sein des grands groupe

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



lavoixdunord / 🏆 70. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Pour l'année 2023, le PDG de Carrefour touchera au moins 4,5 millions d'eurosAlexandre Bompard, PDG du groupe depuis juillet 2017, a touché 4,43 millions d'euros en 2021, 4,54 millions en 2022, et devrait toucher 4,54 millions d'euros en 2023.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Déficit 2023 : Bercy envisagerait un dérapage à 5,6% du PIB en 2023Le niveau du déficit public s’annonce plus élevé que l’objectif de 4,9 % du PIB qui avait été fixé par le gouvernement.

La source: lobs - 🏆 5. / 94 Lire la suite »

Le PDG de Carrefour Alexandre Bompard touchera au minimum 4,5 millions d’euros pour l’année 2023PDG du groupe de grande distribution depuis 2017, Alexandre Bompard estime s’en être “bien sorti” en 2023 malgré une année marquée par l’inflation : Carrefour a en effet augmenté son bénéfice net de 23%

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Carrefour: le PDG Alexandre Bompard touchera au minimum 4,5 millions d'euros au titre de 2023Le PDG de Carrefour Alexandre Bompard touchera, dans la continuité des années précédentes, au moins 4,5 millions d'euros pour l'année 2023, à quoi s'ajouteront ultérieurement des actions, si l'assemblée générale donne son feu vert le 26 mai, selon une communication officielle consultée mar...

La source: NotreTemps - 🏆 39. / 62 Lire la suite »

Europe Soir Week-end avec Pieyre-Alexandre Anglade, Alexandre Loupy et Charles GorintinRetrouvez l'intégralité de 'Europe Soir Week-end' avec Arthur Meuriot et ses invités, sur Europe 1.

La source: Europe1 - 🏆 41. / 61 Lire la suite »

203 milliards d'euros en 2023: les rentrées de TVA augmentent moins qu'espéréConséquence du ralentissement économique, les recettes de TVA ont progressé moins vite en 2023 que lors des dernières années, selon la Direction générale des Finances publiques. Ce qui explique en partie la volonté du gouvernement de faire d'importantes économies.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »