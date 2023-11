Le PDG de Binance démissionne après un accord avec les autorités américaines

C'est une véritable bombe dans le monde des cryptomonnaies. Ce mercredi, les fans de ces actifs échangés via un réseau d'ordinateurs et un protocole blockchain, se sont réveillés avec une nouvelle majeure : l'emblématique patron de la plus grosse plateforme d'échanges de crypto-actifs au monde, Binance, sort de l'entreprise.

En procès aux Etats-Unis, l'entreprise a accepté de plaider coupable de violation des lois américaines contre le blanchiment et de signer un accord global qui lui impose de verser deux amendes de 3,4 milliards de dollars et 968 millions à deux agences dépendant du Trésor américain, a indiqué le ministère des Finances, mardi. Lire aussiCryptomonnaies : qui est Changpeng Zhao, le sulfureux patron du géant Binance ? Mais surtout, son PDG Changpeng Zhao, qui a plaidé coupable à titre personnel, va démissionner pour être remplacé par Richard Teng qui occupait jusqu'alors le poste de responsable mondial des marchés régionaux chez Binance. « Aujourd'hui, j'ai quitté mon poste de PDG de Binanc





