Le patronat propose de baisser le seuil d'effectifs rendant obligatoire une négociation sur le maintien en emploi des seniors

Le patronat propose de baisser de 1.000 à 300 le seuil d'effectifs rendant obligatoire une négociation sur le maintien en emploi des seniors (photo d'illustration).

(Patrick Allard/REA)Quelques ouvertures, un recul, des élagages bienvenus dans les rappels légaux et, bien sûr, rien sur le compte épargne-temps universel (Cetu) auquel s'opposent Medef et CPME : au vu de la dernière mouture du projet d'accord patronal envoyée ce mercredi aux syndicats, la dernière séance de négociation lundi prochain se jouera sur table, au terme de longs débats. Les organisations patronales ont lâché ce qui constituait une ligne rouge pour les syndicats : l'obligation pour l'employé de démissionner dès lors qu'il fait le choix d'entrer en formation pou

LesEchos

