Le patron de LR, Eric Ciotti, lance François-Xavier Bellamy comme tête de liste pour les européennes

Le patron de LR, Eric Ciotti, a donné ce lundi soir un coup d'accélérateur à la campagne des européennes en lançant le sortant et conservateur François-Xavier Bellamy comme tête de liste, pour essayer de démontrer que le parti "tient le cap" malgré le récent débauchage de Rachida Dati.

Lien interne vers l'article n°11687028 "C'est un élu européen remarquable qui a donné de l'influence à notre groupe et à la France", a affirmé sur TF1 le député des Alpes-Maritimes qui a ainsi officialisé la candidature de l'eurodéputé dont le nom circulait depuis plusieurs mois. Twitter.com / Contenu embed Twitter Dans une interview mise en ligne sur le site du Figaro, François-Xavier Bellamy a réagi en exprimant sa "reconnaissance" au patron de LR et en s'engageant à "tout donner" lors d'un scrutin qui "engage beaucoup de l'avenir de notre famille politique, mais aussi de la vie démocratique en France





Le patron de LR Éric Ciotti a donné lundi 15 janvier un coup d'accélérateur à la campagne des européennes en lançant le sortant et conservateur François-Xavier Bellamy comme tête de liste, pour essayer de démontrer que le parti « tient le cap » malgré le récent débauchage de Rachida Dati.

