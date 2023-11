Le patient de la deuxième greffe de cœur de porc au monde est mort, six semaines après l’opération

« Nous pleurons la perte de M. Faucette, un patient remarquable, un scientifique, un vétéran de la marine et un père de famille qui souhaitait simplement passer un peu plus de temps avec sa femme, ses fils et sa famille »Si la greffe a d’abord semblé prendre, le patient a commencé à montrer des signes de rejet au cours des derniers jours, a souligné l’université du Maryland.

La transplantation avait suscité de grands espoirs, car de telles xénogreffes -- d’un animal à un humain -- pourraient potentiellement permettre de remédier à la pénurie de dons d’organes. Actuellement, plus de 100.000 Américains sont sur liste d’attente pour une greffe.

Ces xénogreffes représentent un véritable défi car le système immunitaire du receveur a tendance à attaquer l'organe étranger. C'est pour amoindrir ce risque que les organes de porcs sont génétiquement modifiés.Pour beaucoup, les porcs représentent des donneurs d'organes idéaux en raison de leur taille, de leur croissance rapide et de leurs portées aux nombreux petits.

