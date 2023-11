Le Parti de la Liberté arrive en tête des élections législatives aux Pays-Bas

Le Parti de la Liberté (PVV), formation d'extrême droite islamophobe de Geert Wilders, est arrivé largement en tête des élections législatives mercredi aux Pays-Bas, selon les sondages à la sortie des urnes. Un séisme électoral qui risque d'être ressenti dans toute l'Europe.Le PVV (Parti de la Liberté) a, selon des résultats quasi complets, remporté 37 sièges sur les 150 que compte la chambre basse néerlandaise, soit plus du double que lors du scrutin de 2021.

L'alliance gauche-écologistes de Frans Timmermans arrive deuxième avec 25 sièges, tandis que le VVD du Premier ministre sortant Mark Rutte (centre-droit) a remporté 24 sièges. Enfin, surfant sur une crise de confiance envers la politique, le nouveau parti NSC (Nouveau contrat social) de Pieter Omtzigt, qui adopte également une ligne dure sur l'immigration, aurait pour sa part remporté 20 sièges. Mais ces résultats ne sont que le prélude à des mois de discussions, le système politique fragmenté contraignant les partis à négocier pour faire émerger une coalition de gouvernemen





franceinter » / 🏆 33. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le parti BBB et l'avenir de l'agriculture aux Pays-BasLe parti BBB sera scruté après les élections législatives. En 2019, il est devenu la première force politique du Sénat. Mais les sondages le donnent en recul avec 6 à 8% d'intentions de vote. Malgré cela, il devrait peser sur les questions agricoles. Le BBB incarne la colère du monde rural contre les élites politiques jugées trop lointaines. La question du devenir du modèle d'agriculture intensive aux Pays-Bas est posée.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

Indice UEFA: la France continue de rattraper son retard sur les Pays-BasL'écart entre la France (6e) et les Pays-Bas (5e) au classement de l'indice UEFA se réduit encore après la 3e journée de la phase de groupes des compétitions européennes de clubs.

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

Classement UEFA : La France à un souffle des Pays-BasLa France fonce tout droit sur les Pays-Bas au classement UEFA.

La source: Eurosport_FR - 🏆 54. / 55 Lire la suite »

Le taux de pauvreté le plus bas de France est en Pays de la LoireLes Pays de la Loire affichent le taux de pauvreté le plus bas de France métropolitaine selon les derniers chiffres publiés par l’Insee. C'est en Vendée qu'il est le plus bas de la région.

La source: France3Provence - 🏆 59. / 53 Lire la suite »

La France fond sur les Pays-Bas à l'indice UEFALe retard de la France sur les Pays-Bas à l'indice UEFA s'est grandement réduit cette semaine. La cinquième place n'est plus très loin devant, avec la perspective de garder quatre clubs en Ligue des champions en 2025-2026.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Loire : Un adolescent parti faire un footing retrouvé mort en bas d’un barrageLe corps d’un jeune de 17 ans a été découvert au pied du barrage de l’Écharpe, à Firminy, à la frontière entre la Loire et la Haute-Loire

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »