Le Parlement danois étudie un projet de loi sur l'interdiction des autodafés du Coran

Le Parlement danois étudiait, mardi 14 novembre, en première lecture un projet de loi sur l’interdiction des autodafés du Coran . Ce projet vise à modifier le Code pénal en criminalisant « le fait de traiter de manière inappropriée, publiquement ou avec l’intention de diffuser dans un cercle plus large, un texte ayant une signification religieuse importante pour une communauté religieuse reconnue » , a expliqué le Folketinget, le Parlement danois, sur son site Internet.

Il est également précisé que tout contrevenant s’exposera à une peine de deux ans d’emprisonnement.Ce projet de loi a été introduit à la suite de profanations du livre saint de l’islam : selon les chiffres de la police nationale, 483 autodafés et drapeaux brûlés ont ainsi été recensés au Danemark entre le 21 juillet et le 24 octobre 2023.Les opposants au projet de loi dénoncent vivement les restrictions à la liberté d’expression qui peuvent en découle





