Le Paris SG se qualifie pour la finale de la Coupe de France

Le Paris SG s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France, qu'il tentera de gagner pour la 15e fois face à Lyon le 25 mai, en battant Rennes mercredi (1-0) grâce à un but d'un Kylian Mbappé pugnace et revanchard. L'international français était attendu, trois jours après sa sortie à l'heure de jeu au Vélodrome (victoire 2-0) et une photo exprimant sa déception vis-à-vis de son entraîneur Luis Enrique, qui rogne son temps de jeu depuis l'annonce de son départ cet été aux dirigeants.

A l'image de cette deuxième moitié de saison fluctuante, Kylian Mbappé a vécu toutes les émotions en première mi-temps, pensant ouvrir le score par deux fois avant d'enfin trouver la faille

