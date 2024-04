Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid en concurrence pour Leny Yoro

Le Paris Saint-Germain va rapidement devoir se réveiller sur ce dossier car le Real Madrid dispose d'un atout de poids.Cet été, le Paris Saint-Germain va arriver à un tournant de son histoire, déjà débuté l'été dernier avec les départs de Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti ou encore Sergio Ramos, avec cette fois l'envol de Kylian Mbappé.

L'international français, en fin de contrat au mois de juin avec les champions de France, a d'ores et déjà annoncé à son président Nasser Al-Khelaïfi qu'il ne prolongerait pas l'aventure en France. Et si sa prochaine destination n'est pas encore connue, tout laisse à croire qu'il va prendre la direction de l'Espagne pour s'engager avec leMais il pourrait bien ne pas être le seul Tricolore à effectuer ce trajet. Depuis plusieurs semaines, les Merengue ont avancé sur le dossier Leny Yoro, le grand espoir lillois aussi pisté par le Paris Saint-Germai

