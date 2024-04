Le parc de la Garenne : un panorama d'exception

Dominant la Loire avec une vue Nord Sud à 360°, le parc de la Garenne offre un panorama d’exception pour les amateurs de découverte paysagère. À deux pas du Pôle touristique Cap Loire et sa batellerie, le parc de la Garenne ouvre une perspective quasi aérienne de par sa configuration topographique. Surplombant le ruisseau de la Thau, le site s’étale sur une bonne dizaine d’hectares et se compose de prairies, de haies bocagères et d’une riche diversité en matière de végétation.

Ce mont aux origines houillères offre aussi une carrière à ciel ouvert, le tout sur un espace fortement dénivelé.Acheté par la commune en 2010 dans le but d’offrir un parc naturel ouvert au public, il vient d’être aménagé par un cheminement sécurisé composé d’une boucle piétonnière de 1,2 km. Depuis octobre dernier l’entreprise Eurovia est intervenue sur place pour le marquage au sol et l’entreprise Courant paysages pour les clôtures, les barrières et les panneaux explicatif

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



OuestFrance / 🏆 60. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Loire-Atlantique : Avec l’érosion, cette décharge sauvage refait surface et menace la LoireA Saint-Brévin, des bénévoles ont tenté de nettoyer le bord du fleuve en prévision des grandes marées, mais l'inquiétude demeure

La source: 20minutesparis - 🏆 72. / 51 Lire la suite »

Violent incendie à Villeneuve-la-Garenne : 12 blessés dont deux gravesLes pompiers ont été appelés ce lundi 18 mars après un impressionnant feu d'appartement qui s'est déclaré à Villeneuve-la-Garenne.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

A Clichy-la-Garenne, l'écoquartier du Bac prend formeDésignation d'une nouvelle équipe d'architecte-urbaniste, premières livraisons : l'écoquartier du Bac, à Clichy-la-Garenne, prend forme. Parmi les opérations « phare » de ce printemps, la livraison, par le promoteur Redman et AXA, de l'immeuble de bureaux Black.

La source: LesEchos - 🏆 85. / 50 Lire la suite »

Cyclisme. Parcours, favoris, diffusion TV… Tout savoir du Région Pays de la Loire Tour 2024Pour la 70e édition, le Région Pays de la Loire Tour s’élance de Vendée, ce mardi 2 avril, pour se finir dans la Sarthe, en passant par la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Mayenne. Favoris, parcours, diffusion TV… Tout savoir du Région Pays de la Loire Tour 2024.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Grandes marées en Loire-Atlantique : pour les paludiers, 'il faut accepter le risque de submersion'Alors que la tempête Céline a fait de gros dégâts dans les marais salants de Guérande cet hiver, les paludiers attendent avec résilience les grandes marées prévues du 9 au 13 mars.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Météo en Pays de la Loire : un samedi pluvieux et grisCe weekend s’annonce humide mais avec des températures relativement douces pour la saison.

La source: France3Provence - 🏆 59. / 53 Lire la suite »