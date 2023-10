Le pape François peine à apaiser les tensions suscitées par ses réformes

Envoyé spécial à Rome (Vatican) L’Église catholique semble avoir inventé un nouveau commandement: «Écoute ton prochain.» C’est le message central d’une lettre envoyée mercredi soir à tous les catholiques du monde en provenance du synode sur l’avenir de l’Église, réuni depuis un mois et jusqu’à dimanche au Vatican.

À l’écoute des personnes victimes du racisme sous toutes ses formes, notamment, en certaines régions, les peuples indigènes dont les cultures ont été bafouées. Et surtout, l’Église de notre temps se doit d’écouter, dans un esprit de conversion, les personnes qui ont été victimes d’abus commis par des membres du corps ecclésial, et de s’engager concrètement et structurellement pour que cela ne se reproduise pas.

