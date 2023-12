Le pape François célèbre la messe de Noël à Bethléem

« Notre coeur, ce soir, est à Bethléem, où le prince de la paix est encore rejeté par la logique perdante de la guerre, avec le fracas des armes qui, aujourd'hui encore, l'empêche de trouver une place dans le monde », a déclaré le pape François hier depuis la basilique Saint-Pierre, au Vatican. Environ 6.

500 fidèles, selon le Vatican, ont assisté à la messe présidée par le souverain pontif en présence de responsables religieux et du corps diplomatique tandis que des centaines d'autres l'ont suivie sur des écrans géants installés à l'extérieur, sur la place Saint-Pierre. Haut lieu du christianisme, la ville de Bethléem - où est né le Christ selon la tradition - a été désertée par les pèlerins cette année et a annulé la majorité des célébrations de Noël en raison de la guerr





