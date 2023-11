Le palmarès des meilleurs restaurants du monde selon La Liste sera rendu public lundi, mais Le Figaro y a eu accès en avant-première.

Pour rappel, La Liste compile, à travers la planète, les écrits (articles de journaux, guides traditionnels, sites web spécialisés, avis d’internautes - soit plus de mille sources au total selon les organisateurs) concernant les tables ; un algorithme classe ensuite ces dernières en fonction du nombre de publications et selon la nature plus ou moins élogieuse des commentaires. Guy Savoy reste numéro 1 Surprise de taille: en dépit de la perte, controversée, de sa troisième étoile Michelin au printemps dernier, le restaurant Guy Savoy reste parmi les 1ers ex aequo (99,5 sur 100) du nouveau millésime. Explication: sa rétrogradation a engendré un tel flot d'articles dubitatifs sur le bien-fondé de la décision du Guide rouge que la maison du quai de Conti conserve son rang de meilleur restaurant du monde pour la septième année consécutiv

LESECHOS: Le Parti communiste choisit Léon Deffontaines comme tête de liste pour les élections européennesC'est désormais officiel, L_Deffontaines sera la tête de liste du PCF aux prochaines élections Europeennes2024. L'enjeu : traduire dans les urnes les sondages d'opinion favorables à Fabien_Roussel 🗳️🇪🇺 Dans LesEchos EchosPolitique :

LESECHOS: Européennes 2024 : qui est Léon Deffontaines, la tête de liste des communistes ?Inconnu du grand public, le jeune Amiénois de 27 ans a gravi les échelons du parti à vitesse grand V. Résolu à s'inscrire dans le sillage de Fabien Roussel, son mentor, il pense déjà au coup d'après, sur sa terre natale.

VOGUEFRANCE: Le combo manteau/bottes en tête de listeEn hiver, on a vite l'impression qu'il est impossible d'ajouter une touche personnelle à ses tenues, composées principalement d'imposantes doudounes, de grosses bottes et de plusieurs couches de maille grise. La palette de couleurs se fait plus discrète et l'aspect pratique prévaut : après tout, grelotter n'est pas très chic et personne ne veut déraper sur du verglas avec ses ballerines aux pieds. Alors que nous nous préparons à voir le mercure chuter et à passer les prochains mois emmitouflés dans nos manteaux, le moment est venu de passer en revue les icônes mode hivernales pour s'en inspirer lors des jours les plus courts de l'année. Nos muses mode pour l'hiver Certaines célébrités s'habillent comme si l'hiver ne cédait jamais la place au printemps. Mary-Kate et Ashley Olsen, par exemple, ont démontré le pouvoir que confère un très beau manteau et ne sortent jamais sans une longue pièce en laine signée The Row

LE_FİGARO: Grand brûlé, il lance un institut de soins inclusif🏆Grand brûlé, il a ouvert un institut de soins inclusif. Il vient d’être distingué par un trophée h’up entrepreneurs qui récompense les entrepreneurs handicapés. dulcenae h_up_uptih handicap

20MİNUTES: Les titres-restaurants pourront toujours être utilisés pour payer toutes les courses alimentairesBonne nouvelle pour le portefeuille des Français. Alors que l’inflation étrangle les ménages, le gouvernement est finalement revenu sur son idée de réduire la liste des aliments pouvant être achetés avec les titres-restaurants au 1er janvier 2024. Il restera possible d’utiliser les titres-restaurants pour payer toutes les courses alimentaires, a annoncé mardi la ministre déléguée au Commerce Olivia Grégoire, alors que la liste des produits éligibles devait se raccourcir au 1er janvier 2024.

CLUBİC: Incroyable mais vrai, le mot de passe le plus courant en France en 2023 est toujours le plus simple du mondeDans le monde entier mais aussi en France, le mot de passe le plus utilisé en 2023 demeure l'iconique « 123456 », déchiffrable en moins d'une seconde. Dans la liste , ceux qui suivent ne sont pas bien plus difficiles à trouver. 👉

