Le pain : un aliment à consommer avec modération ?

Tartines de pain au petit-déjeuner, morceau pour saucer son plat, en accompagnement du fromage... Pour certains, la traditionnelle baguette de pain, est une véritable vedette de la table à manger et fait partie de chaque repas.

Mais on l’accuse de bien des maux : trop calorique, trop salée, source de ballonnements… Pour notre bien, faut-il espacer notre consommation ? Ce pilier de notre culture alimentaire doit-il être relégué au plaisir occasionnel ? Attention aux quantités La médecin nutritionniste Nina Cohen-Koubi rassure d'emblée : il ne faut pas diaboliser cet aliment et l'éliminer de nos repas serait une erreur. Comme le riz, les pâtes ou encore les légumineuses, le pain appartient à la grande famille des féculents. Et la médecin encourage à dédramatiser le rapport que l’on entretient avec eux. «Notre corps en a besoin autant que les légumes et les protéines pour constituer une assiette équilibrée, dit-elle. Ils constituent d’ailleurs un élément essentiel de la diète méditerranéenne, réputée pour ses bienfaits sur la sant

:

LAVOİXDUNORD: Équipe de France : Kylian Mbappé, qui peut le plus peut le moinsAuteur d’un triplé pour le PSG, samedi, à Reims (0-3), le capitaine des Bleus Kylian Mbappé est revenu de Champagne avec le ballon du match mais aussi une remontrance de son entraîneur Luis Enrique qui interpelle avant le rassemblement de l’équipe de France, ce lundi.

La source: lavoixdunord | Lire la suite »

RMCSPORT: NBA: double-double pour Wembanyama mais nouvelle défaite pour les SpursSan Antonio a encore dilapidé une large avance avant de s'incliner face à Miami (118-113), dimanche en NBA. Proche de son premier triple-double, Victor Wembanyama a signé une prestation saluée par Bam Adebayo, adversaire d'un soir.

La source: RMCsport | Lire la suite »

ACTUFR: Votre chat ou votre chien peut aussi donner son sang pour sauver d'autres animauxTout comme les humains, chats et chiens peuvent être donneurs de sang. Actu.fr vous explique les conditions à remplir et comment ça se passe pour votre poilu.

La source: actufr | Lire la suite »

LAVOİXDUNORD: Stéphanie, proche de Dino Scala : « La série Sambre peut faire sens » pour les victimesComment les proches de Dino Scala appréhendent-ils la sortie de la série «Sambre», directement inspirée de l’affaire du violeur de Sambre? Stéphanie, une amie, a accepté de nous livrer son témoignage.

La source: lavoixdunord | Lire la suite »

LE_FİGARO: La météo du lundi 13 novembre : temps humide mais doux pour la saisonLe parapluie est indispensable en raison d’une perturbation qui circule sur les deux tiers nord du pays. Toutefois, les températures, sont remarquablement douces pour une mi-novembre, indique La Chaîne Météo.

La source: Le_Figaro | Lire la suite »

MİDİLİBRE: Un pédopsychiatre condamné pour avoir usé de l'intelligence artificielle pour créer des images pornographiquesMercredi 8 novembre 2023, un pédopsychiatre a été condamné à 40 ans de prison pour avoir usé de l'intelligence artificielle pour transformer des photos de filletes en images pornographiques.

La source: Midilibre | Lire la suite »