Le paiement fractionné de plus en plus populaire auprès des consommateurs français

Le BNPL a la cote auprès des consommateurs français. Si cet acronyme qui signifie "Buy Now Pay Later" ("Achetez tout de suite, payez plus tard") n'est pas connu, la pratique, elle, l'est de plus en plus. Il s'agit tout simplement du paiement fractionné, en général gratuit et proposé par un nombre croissant d'enseignes et de sites internet. En deux clics, on peut ainsi faire l'acquisition d'un smartphone à 1000 euros en étalant le paiement sur deux ou trois mois.

Alors que les achats de Noël approchent à grands pas, un nombre croissant de Français assurent qu'ils auront recours à cette facilité de paiement dans les semaines qui viennent. Selon une étude Fevad-Toluna Harris Interactive, 28% des acheteurs en ligne se déclarent prêts à recourir à un crédit ou des paiements fractionnés à l'occasion des achats de fin d'année. Un taux qui monte même à 43% auprès des consommateurs de moins de 35 an

