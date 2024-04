Le NRMV retrouve les play-offs avec l'envie d'une nouvelle finale

Malgré la fatigue liée à la victoire en Coupe dimanche, le NRMV retrouve les play-offs et Saint-Nazaire, mercredi soir (20 h), avec l'envie d'une nouvelle finale. D'habitude, impossible de lui faire boire une goutte d'alcool. Mais dimanche soir, dans l'euphorie née de la première victoire en Coupe de France de Nantes-Rezé, son premier succès comme entraîneur, Hubert Henno a descendu quelques bières avec ses joueurs.

Depuis deux ans ici, avec des joueurs que j'ai choisis, on vit une belle histoire commune. Et on veut qu'elle s'arrête le plus tard possible pour profiter tous ensemble

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



lequipe / 🏆 83. in FR

