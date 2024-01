Le nouvel album d'Oizel : une réinvention de la langue et une exploration de la figure de l'oiseau

Commençons par le titre de votre nouvel album, Oizel. Faut-il y voir votre animal totémique ? C'est une sorte de création phonétique. En fait, "oiselle" avec un S, c'est un mot ancien, très désuet, pour signifier la femelle de l'oiseau. Je le trouvais encore mieux avec un Z, parce que cela fait le lien avec le travail que je fais sur la créolisation de la langue depuis quelques disques.

Créolisation et réinvention de la langue qui se retrouve sur pas mal de chansons du disque qui s'intéresse, tout de même, à l'oiseau, pas seulement l'animal mais la figure, tout ce qui fait que l'on peut être proche de l'oiseau dans notre langage, notre façon de nous appeler les uns les autres. Il y a aussi des chansons qui parlent de marginaux, de fous, de folles... et de l'enfance aussi. Qu'est-ce qui nous rend proche de l'oiseau : le désir de légèreté ? Pour moi, ce nouveau disque est un peu une sorte de suite naturelle de Tissé, le précédent et pas si vieu





Midilibre » / 🏆 16. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

De l'hyperespace à l'open spaceDaisy Ridley, connue pour son rôle dans Star Wars, incarne un personnage modeste dans un bureau

La source: Madamefigaro - 🏆 9. / 83 Lire la suite »

Dans le tumulte de la Révolution française : un podcast à écouter en ligneMieux comprendre l'histoire de la Révolution française à travers le portrait de dix personnages qui ont marqué la période dont Danton, Marie-Antoinette, Robespierre, Charlotte Corday, Théroigne de Méricourt, Olympe de Gouges, Camille Desmoulins…

La source: franceinter - 🏆 33. / 63 Lire la suite »

Pénurie de munitions dans l'armée ukrainienneLes troupes ukrainiennes souffrent d'un manque de munitions, ce qui inquiète les observateurs étrangers et les hauts gradés ukrainiens. Les pénuries varient selon les secteurs et l'usure des moyens aériens est également un problème. Malgré cela, le commandant des forces conjointes ukrainiennes se veut rassurant.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Les préjugés dans les soins médicauxUne enquête menée par un urgentiste révèle que les hommes et les blancs sont pris plus au sérieux que les femmes et les gens de couleur dans les services d'urgence.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »

Gabriel Attal dans le Pas-de-Calais : un déplacement placé sous le signe de la solidaritéGabriel Attal, le nouveau premier ministre, s'est rendu dans le Pas-de-Calais pour son premier déplacement officiel. Il a exprimé sa solidarité envers les sinistrés des inondations et a promis des indemnisations rapides.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

La beauté naturelle de Pamela Anderson dans la nouvelle campagne de Proenza SchoulerDécouvrez les images de la dernière campagne de Proenza Schouler mettant en valeur la beauté naturelle de Pamela Anderson.

La source: marieclaire_fr - 🏆 19. / 68 Lire la suite »