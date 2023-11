Le nouveau parfum féminin de Dolce & Gabbana : Devotion

Un dessert italien comme source d’inspiration. Le lien profond avec la mode. La valeur de la beauté à cultiver sous toutes ses formes. Tels sont les ingrédients qui composent le nouveau parfum féminin de Dolce & Gabbana. Une histoire d’amour et de défis racontée ici par Olivier Cresp, le nez qui l’a créée.Au début, c’était un sac, porté sur les podiums par des drones volants. Nous sommes en 2018 et la consécration en tant que « it-bag » arrive peu de temps après.

Aujourd’hui, dans le sillage de ce sac à succès, est né un parfum qui porte le même nom et, comme symbole, le même Sacré-Cœur des ex-votos. Devotion n’est pas seulement la dernière fragrance de, c’est aussi le début d’un nouveau parcours pour la maison, avec une collection de maquillage du même nom : le premier projet de beauté développé « en interne », grâce à une division cosmétique créée spécifiquement pour rendre le lien avec la mode plus étroit et plus profond

:

FEMİNA_FR: La réflexologie libère les tensions et réduit le stressLa réflexologie, et plus précisément la réflexologie plantaire, est une technique de massage issue du peuple Incas au Pérou. La réflexologie plantaire consiste à faire pression sur certaines zones 'réflexes' des pieds. Chaque zone serait reliée à une partie du corps. Les pieds sont utilisés dans ce type de massage, car chaque zone corporelle aurait une correspondance sur eux. Les zones du corps et du visage en réflexologie. D'autres formes de réflexologie existent (palmaire, auriculaire et faciale). Cependant, pour vaincre le stress, la réflexologie plantaire est la plus réputée. Exercer une certaine pression sur une zone réflexe du pied bien précise apaiserait les tensions. La réflexologie est une médecine douce utilisée pour la relaxation et la détente des patients. Déroulement d'une séance de réflexologie. La réflexologie est réputée soulager le stress et l'irritabilité, entre autres. Une séance de réflexologie dure environ 1 heure.

RMCSPORT: Bastien Chalureau, joueur du XV de France, fait face à des difficultés sportives et judiciairesQuart de finaliste du Mondial 2023 avec le XV de France, Bastien Chalureau a depuis retrouvé le quotidien du Top 14 à Montpellier. De retour à la compétition lors des défaites contre l’UBB (26-13) et Clermont (17-20), le deuxième ligne international (7 sélections) n’a pas réussi a aider son club à gagner un deuxième match cette saison. Des difficultés sportives avec le MHR qui s’accompagnent d’un extra-sportif compliqué, alors que s’ouvre ce mardi son procès en appel à Toulouse. Presque quatre ans après une bagarre alcoolisée, et environ trois ans après une condamnation en première instance, Bastien Chalureau fera encore face à la justice pour tenter d’échapper à une peine qui pourrait nuire à sa carrière. Et notamment chez les Bleus où il risquerait de connaître le même destin que Mohamed Haouas, écarté après sa condamnation pour violences conjugales au mois de mai. Chalureau accusé d’injures racistes pendant une bagarre Les déboires judiciaires de Bastien Chalureau ont commencé en janvier 2020 après une soirée trop arrosée dans une boîte de nuit de Toulouse

MEDİAPART: Les Etats généraux de la presse indépendantePlus de 80 médias, organisations et collectifs de journalistes organisent les « Etats généraux de la presse indépendante ». Cette initiative, proposée par le FPL, est une réponse à des états généraux présidentiels de l’information voulus par l’Elysée. Nous vous donnons rendez-vous le 30 novembre pour une grande réunion publique à Paris, qui sera suivie d’événements en régions. Inscrivez-vous., se concrétise. Soixante-dix médias indépendants et une quinzaine de syndicats, organisations, collectifs de journalistes ont rejoint cette initiative. C’est un événement rare que de voir une large partie de la profession se retrouver pour défendre des valeurs communes et un droit fondamental : la liberté d’informer, c’est-à-dire le droit de chacune et chacun d’accéder à une information pluraliste, indépendante et de qualité. Ces Etats généraux de la presse indépendante ne sont pas une affaire de journalistes parlant entre journalistes

LACROİX: L'OCDE enquête sur une multinationale chinoise accusée de non-respect des droits humains et environnementauxLa branche française de l'OCDE a donné son feu vert pour entamer une procédure à l'encontre d'une multinationale chinoise accusée de non-respect des droits humains et environnementaux dans ses processus de fabrication. Cette démarche fait suite à une saisine du groupe socialiste de l'Assemblée nationale et à une enquête lancée par le ministère de l'économie français.

GQ_FRANCE: Une cinéaste débutante remporte le prix Un Certain Regard à CannesUne bande d’adolescentes passent des vacances bien arrosées sur une île grecque : pas exactement le genre de choses que l’on a l’habitude de voir à Cannes. Ce n’est pas non plus tous les jours qu’une cinéaste débutante y décroche le prestigieux prix Un Certain Regard. En cochant avec succès ces deux cases, How To Have Sex – qui pose un regard à la fois doux et révolutionnaire sur les questions du désir et du consentement, et les traumatisantes zones grises qui leur sont inhérentes – signalait en fanfare la naissance d’une future grande cinéaste : Molly Manning Walker.

FRANDROİD: Pack Xiaomi 13T Pro (1 To) + Xiaomi Watch 2 Pro à 699 € chez DartyLa Fnac propose un pack regroupant un Xiaomi 13T Pro et une Xiaomi Watch 2 Pro avec une réduction de 200 euros. Le smartphone est puissant avec un écran 144 Hz et une charge rapide de 120 W. La montre a une autonomie de deux jours. Le pack est disponible chez Darty à 699 euros.

