Le Nothing Phone 3 pourrait être équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Si son lancement n’est pas attendu avant plusieurs mois, le Nothing Phone 3 commence à faire parler de lui. Remplaçant du très bon Nothing Phone 2, commercialisé en novembre 2023, l’appareil pourrait en l’occurrence s’octroyer un processeur Qualcomm un peu particulier, lancé pour sa part il y a quelques semaines : le Snapdragon 8s Gen 3.

C’est du moins ce qu’avance le site spécialisé 91Mobiles, parfois bien renseigné, qui indique tenir l’information d’une source industrielle ayant connaissance des projets de Nothing. Le constructeur chinois miserait donc cette année sur une puce Qualcomm de dernière génération… ce qui nous amènerait toutefois à une hausse de prix. D’après cette même source, Nothing aurait prévu d’augmenter le tarif de son futur smartphone sur le marché indien. Un signe qui pourrait être annonciateur d’une hausse généralisée

