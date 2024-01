Le nombre de trimestres minimum pour toucher la retraite des salariés en France

Se cumulant de plusieurs façons au cours de la vie professionnelle, le nombre de trimestres validés doit atteindre un niveau minimum en fin de carrière pour pouvoir toucher la retraite de base, comme pour obtenir une pension à taux plein.

Quel est le nombre de trimestres minimum pour toucher la retraite des salariés?Tableau du nombre de trimestres minimum exigés pour un départ à la retraite avec une pension à taux plein en France en 2023:cumulés tout au long de votre carrière professionnelleainsi: Salaire annuel brut moyen x Taux de votre retraite x nombre de trimestres d'assurance retraite / nombre de trimestres d'assurance retraite minimum pour une retraite à taux plein. L'toucher la retraite de base de la Sécurité socialedès que vos activités professionnelles vous ont permis de toucher 150 fois le Smic horaire brut (niveau du Smic au 1er janvier de l'année concernée). Dès qu'unCotiser 1 trimestre ne vous offrira évidemment pas le droit à une pension maximal





