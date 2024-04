Le nombre de postes de cadres créés dans le Grand Est dépasse la moyenne nationale

📆 04/04/2024

Cadres,Grand Est,Recrutement

Malgré un contexte incertain, les entreprises misent sur leur développement et maintiennent leurs intentions d'embauches de cadres. C'est le constat de l'association pour l'emploi des cadres (Apec) qui a présenté début avril ses prévisions pour 2024. Avec 14.230 cadres qui pourraient être recrutés d'ici à la fin de l'année, soit une hausse de 1 % par rapport à 2023, la région Grand Est s'inscrit dans la tendance nationale. « Les perspectives de recrutement dans le Grand Est suivent les implantations et la dynamique économique des territoires et sont portées par l'Alsace et le Nord Mosellan », rapporte la déléguée régionale Florence Heitz. Bas-Rhin et Haut-Rhin concentrent la moitié (51 %) des intentions d'embauche, suivis par la Lorraine