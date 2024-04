Le nombre d'exécutions en Iran atteint un niveau record en 2023

En 2023, avec au moins 853 exécutions , dont plus de la moitié en relation avec des infractions liées à la drogue, a dénoncé ce jeudi 4 avril 2024 Amnesty International . Le nombre d’ exécutions en 2023 est le plus élevé depuis 2015 et marque une augmentation de 48 % par rapport à 2022 et de 172 % par rapport à 2021, rapporte Amnesty, qui appelle la communauté internationale à prendre des mesures afin de. Rien que depuis le début de 2024, 95 exécutions ont été recensées, ajoute le communiqué.

« Les autorités iraniennes ont renforcé la peine capitale dans le but de répandre la peur au sein de la population et de resserrer leur emprise sur le pouvoir, à la suite du soulèvement Femme, Vie, Liberté ». Une vague de contestation a secoué l’Iran pendant des mois après la mort en détention en septembre 2022 d’une jeune Kurde iranienne, Mahsa Amini, arrêtée par la police des mœurs pour non-respect du strict code vestimentaire islamique

