Le niveau des élèves varie en fonction du profil social des établissements

À l'école et au collège, le niveau des élèves varie en fonction du profil social de l'établissement. Selon les résultats des dernières évaluations organisées en septembre par le ministère de l'Éducation nationale, à la rentrée en CP, CE1, CM1, 6e et 4e, le niveau des élèves reste globalement stable ces dernières années, mais varie assez largement en fonction du profil social des établissements.

Ces évaluations sont organisées chaque année à la rentrée depuis 2017 en CP, CE1 et 6e, et depuis 2023 en CM1 et 4e. Elles ont pour but de permettre aux professeurs d'adapter leurs enseignements aux besoins de leurs élèves, mais aussi de permettre d'évaluer plus largement le niveau de ces derniers à leur entrée dans ces différentes classes. Un indicateur d'autant plus intéressant qu'il concerne presque tous les élèves français : 98 % d'entre eux ont participé aux évaluations cette année au primaire, 96 % au collège. Les élèves qui arrivent à l'école primaire rencontrent globalement les mêmes difficultés depuis 2019

:

