Le niveau des élèves français inquiète le ministre de l'Éducation nationale

Le ministre de l'Éducation nationale a tiré le signal d'alarme. Marianne, avait remarqué depuis quelque temps que le niveau des élèves français était inquiétant mais Gabriel Attal semble avoir pris conscience de la nécessité de se pencher sur cette question. Les évaluations nationales organisées donc en CP, en sixième et en quatrième sont intéressantes. Elles ont permis au ministre de pouvoir mettre en avant quelques petites nouvelles satisfaisantes.

Par exemple, le niveau des élèves de sixième semble avoir monté. De fait, on peut au moins savoir gré à Jean-Michel Blanquer d'avoir organisé le dédoublement des classes de CP et de CE1 en réseau d'éducation prioritaire (REP).A LIRE AUSSI : Le dédoublement des classes à l'école permet (un peu) d'élever le niveauEn REP en 6e, le niveau en français et en mathématiques semble augmenter, ce qui laisse penser que cette politique a porté ses fruits tout au long de l'école primaire et a permis tout de même d'améliorer un peu la situation. Mais il reste un sujet d'inquiétude : au CP, le niveau stagn

:

LATRİBUNE: Les villes les plus attractives pour les salariés et les chefs d'entreprisesPrès de quatre ans après la crise sanitaire, les salariés et les chefs d'entreprises se posent, encore et toujours, la même question : suis-je prêt à quitter mon lieu de vie pour un autre ? Une interrogation que se partagent également les professionnels comme l'opérateur de bureaux Newton Offices (40.000 m²) et le cabinet d'accompagnement à l'ancrage territorial, Stan. Aussi, ces deux sociétés ont-elles demandé à l'institut de sondage Odoxa et au cabinet d'audit KPMG de réaliser un « Observatoire des métropoles » afin de comprendre quelles villes sont les plus attractives. Lire aussiTaxe foncière : elle augmente dans les grandes villes, tirée par l'inflation Les enseignements de cette étude, dont La Tribune a pu prendre connaissance, sont éloquents : trois-quarts des employés interrogés sont prêts à s'installer dans une autre grande ville que la leur, mais pas n'importe laquelle. Bordeaux arrive en tête, suivie de Nice, Montpellier, Toulouse et enfin Marseille

La source: LaTribune | Lire la suite »

ACTUFR: Adoption du projet de loi sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchésL'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchés. Malgré l'opposition, le projet de loi reçoit l'aval définitif des députés. Le gouvernement espère faire baisser les prix en rayons pour les consommateurs.

La source: actufr | Lire la suite »

LATRİBUNE: 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondationsLe gouvernement français promet 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondations dans le Nord et l'Ouest de la France. Ce fonds vise à couvrir les pertes de récolte et d'investissement non couvertes par les assurances.

La source: LaTribune | Lire la suite »

MARİANNELEMAG: Natacha Polony : "Importante, digne, mais sans les musulmans... ce qu'a vraiment été la marche contre l'antisémitisme""Ils sont inaudibles" : entre espoirs et amertume face au cortège de la gauche à la marche contre l'antisémitismeTickets restos, opération Al-Chifa à Gaza, secrétaires de mairie : les 3 infos de la nuit Le gouvernement a annoncé la prolongation du dispositif actuel des tickets-restaurants pour qu'il permette encore de payer ses courses

La source: MarianneleMag | Lire la suite »

LAVOİXDUNORD: Inondations dans le nord de la France : les prévisions météo sont pessimistesLes prévisions météo ne sont pas très optimistes ce jeudi pour les zones touchées par les inondations. La dépression Frederico arrive sur les Hauts-de-France en fin de matinée. Elisabeth Borne a rencontré les forces de sécurité et de secours et des habitants de Montreuil-sur-Mer, commune traversée par la Canche, un cours d’eau toujours en vigilance orange pour des risques de crue. Après les collèges et lycées des zones touchées qui ont rouvert progressivement mercredi, la plupart des 388 écoles fermées ont rouvert ce jeudi. Néanmoins, 21 écoles ne seront pas en mesure d’accueillir des élèves et les transports scolaires restent très perturbés. La reconnaissance en état de catastrophe naturelle de 181 communes dans le Pas-de-Calais et de 24 dans le Nord a été publiée mercredi au Journal officiel. En direct : 11h32. Les habitants et les pompes fatiguent Depuis dix jours, le marais audomarois a les pieds dans l’eau. « Ça a encore grimpé de quelques centimètres cette nuit », note David Camerlynck, un riverain

La source: lavoixdunord | Lire la suite »

LAMARSWEB: Une association israélienne aide les malades palestiniens à se rendre dans les hôpitaux israéliensYael Noy est la présidente de « The Road to recovery », une association israélienne de bénévoles qui conduisent les malades palestiniens des checkpoints à Gaza et en Cisjordanie jusqu’aux hôpitaux israéliens. Yael Noy s’occupe à plein temps de son association qui organise également des journées de loisirs pour les patients palestiniens et leurs familles.

La source: lamarsweb | Lire la suite »