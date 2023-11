Le navire en bois Marité bientôt au port du Calvados

, arrivera bientôt dans le port du Calvados, dénué de ses voiles et de ses mâts.précise en effet Stéphane Gautier, directeur du Gip (Groupement d’intérêt public) Marité, propriétaire et armateur du navire en bois.Pour l’acheminer jusque-là, un coefficient de marée supérieur à 80 est nécessaire.

« Trois fenêtres s’offrent à nous dans les prochaines semaines : mi-novembre, fin novembre ou mi-décembre. »Port en Bessin-Huppain vous invite à larguer les amarres et à gagner le large pendant deux jours de fêtes. La fête de la coquille ...Six hommes ont été jugés, ce mercredi 25 octobre 2023, par le tribunal judiciaire de Caen (Calvados).

Important incendie de grange dans le CalvadosUn incendie majeur s'est déclaré dans une grange au Tronquay, dans le Calvados . Aucun blessé n'est à déplorer, mais le bâtiment agricole a été entièrement détruit. Des câbles de poteaux Enedis ont également été endommagés, entraînant une coupure d'électricité dans cinq habitations. Les pompiers ont réussi à éteindre le feu avant 9 heures. L'origine du sinistre reste inconnue. Lire la suite ⮕

Mortelle : l'amanite vireuse fait son apparition en forêt de Saint-Sever-CalvadosL'amanite vireuse est un champignon mortel qui s'installe peu à peu en forêt de Saint-Sever- Calvados . Sans doute à cause du réchauffement climatique. Lire la suite ⮕

Le premier Olympico pour Gattuso, mais aussi pour Grosso !L'Olympique de Marseille accueille l'Olympique Lyonnais en pleine crise. Gattuso fait le point sur les absents et les retours avant le match. Lire la suite ⮕

Suspension de 10 mois pour Sandro Tonali pour des paris sportifs illicitesLa FIFA a confirmé la suspension de 10 mois du milieu de terrain italien Sandro Tonali pour des paris sportifs illicites. Cette décision empêchera Tonali de jouer en Premier League ce week-end et de participer à l'Euro 2024 en cas de qualification de l'Italie. Lire la suite ⮕

Le Parc naturel régional des grands causses retenu pour le programme mieux manger pour tousLe Parc naturel régional des grands causses a été sélectionné par le ministère des Solidarités et l’Ademe pour ses candidatures au programme mieux manger pour tous et à l’appel à manifestation d’intérêt Trajectoire d’adaptation au changement climatique des territoires. Cette initiative vise à améliorer l'accès à une alimentation de qualité et à renforcer la résilience face au changement climatique. Lire la suite ⮕

Carton rouge pour Cane, les Blacks à 14 pour la finaleAprès avoir fait appel à la vidéo, monsieur Barnes a donné un carton jaune au 3e ligne et laissé la décision finale au 'bunker'. Celui-ci a décidé de donner un carton rouge à Cane, laissant les Blacks à 14 pour le reste de la finale. Lire la suite ⮕