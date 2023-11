Le nail art pour hommes gagne en popularité

Les hommes ne prennent pas soin de leurs ongles d'aujourd'hui. Des légendes comme David Bowie et Kurt Cobain étaient adeptes du nail art il y a des décennies - mais les choses sont vraiment montées d'un cran maintenant.

C'est aux alentours de 2019 que le nail art pour hommes est devenu plus courant et des personnalités comme Harry Styles, Troye Sivan, Tyler, the Creator et Steve Lacy se sont mis à laquer leurs ongles, faisant de cette pratique un élément essentiel d'une nouvelle sorte de célébrité. Les marques n'ont pas tardé à suivre. Chanel a lancé son propre vernis à ongles pour hommes et, aujourd'hui, la plupart des fabricants de la vieille école (Rimmel, Mac et autres) indiquent que leurs vernis sont neutres du point de vue du genre. Mais aujourd'hui, les hommes ne se contentent pas d'arborer un vernis transparent ou des ongles noirs. Harry Styles a lancé sa propre marque de produits de beauté, Pleasing, dont le produit phare est une gamme de vernis masculins en technicolor. Il n'est pas surprenant que le nail art pour hommes gagne rapidement en popularité

:

