Pour la rentrée, Motorola n’est pas resté les bras croisés. Le fabricant a levé le voile sur son dernier bijou de technologie : le Motorola edge40 Neo. Ce nouveau smartphone réussit à réunir toutes les caractéristiques idéales d’un smartphone premium à un prix contenu. Performant, élégant, résistant… Le Motorola edge40 Neo a tout pour lui..

z, l’écran du Motorola edge40 Neo est une merveille. Pour compléter l’expérience, le smartphone profite de deux haut-parleurs stéréo et de la technologie Dolby Atmos.Équipé du processeur MediaTek Dimensity 7030

, couplé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, le smartphone fait des étincelles. Rapide, il exauce toutes vos demandes sans jamais ralentir. Capable de gérer toutes les tâches avec une efficacité remarquable, vous allez adorer le Motorola edge40 Neo. Quelle que soit votre utilisation quotidienne, ce nouveau bolide est fait pour vous. Bien sûr, la 5G est au rendez-vous.vous accompagne où que vous alliez. headtopics.com

Motorola n’a pas oublié de chouchouter l’appareil photo du nouveau edge40 Neo. Grâce aux technologies innovantes Instant All-Pixel Focus et la stabilisation optique de l’image, les photos réalisées avec le Motorola edge40 Neo sont d’une qualité supérieure. De jour comme de nuit. L’appareil photo avancé profite d’untandis qu’un deuxième capteur de 13 mégapixels permet de réaliser des clichés ultra grand-angle.

Pour les amateurs de selfies, la caméra frontale de 32 mégapixels est idéale. Croyez-nous, vous allez resplendir grâce au Motorola edge40 Neo. Quant aux vidéos, le stabilisateur d’image Horizon Lock est sensationnel, même lors d’une rotation à 360°. Avec le Motorola edge40 Neo, tout est fluide et stable. headtopics.com

