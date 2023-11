Le mot magique de Kate Middleton pour calmer le prince Louis

Votre enfant fait une crise ? Sortez lui le mot magique qu’utilise Kate Middleton pour calmer le prince Louis. Maman de trois enfants, Kate Middleton se consacre à 100% à l’éducation du prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Et même si elle sera un jour reine, la princesse de Galles va chercher ses enfants à la sortie de l’école le plus souvent possible. Votre enfant fait une crise ? Sortez lui le mot magique qu’utilise Kate Middleton pour calmer le prince Louis.

S’ils se montrent bienveillants et très proches de leurs bambins, le prince William et son épouse n’hésitent pas à mettre en place certaines règles. En effet, selon une source interrogée par The Sun, le couple ordonnerait à ses enfants de ne pas crier lorsqu’ils sont chez eux. « Crier est absolument prohibé et la moindre trace de hurlement est prise en charge«





