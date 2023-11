Le monde est entré dans la plus longue «récession démocratique»

Sur 173 pays étudiés, 85 ont affiché de mauvais résultats en fonction d'au moins «un indicateur clé de performance démocratique au cours des cinq dernières années».

RMCSPORT: Mondial rugby : 'La Coupe du monde a été affreuse', 'gâchée' par les Bleus selon MoscatoVIDEO - À l'issue du Mondial de rugby qui a vu l'Afrique du Sud remporter son deuxième sacre d'affilée, le Super Moscato Show revient sur l'évènement. Pour Vincent Moscato, l'élimination du XV de France a gâché la compétition... tout comme l'arbitrage.

MIDILIBRE: Coupe du monde de rugby : 'On a maîtrisé les risques' avec Antoine Dupont, selon son chirurgienLe professeur Frédéric Lauwers, qui a opéré le capitaine du XV de France Antoine Dupont à Toulouse après sa fracture maxillo-zygomatique pendant le Mondial-2023, affirme dans un entretien avoir 'maîtrisé les risques' d'un retour rapide à la compétition.

MEDIAPART: L’Italie échappe à la récession avec une croissance nulle au troisième trimestreL’Italie a vu son Produit intérieur brut (PIB) stagner au troisième trimestre, échappant ainsi de justesse à la récession, sur fond de hausse des taux d’intérêt qui a freiné la demande intérieure, a annoncé mardi l’Institut national des statistiques (Istat).

MEDIAPART: Zone euro: la contraction de l’économie ravive le spectre de la récessionLa zone euro a vu son économie se contracter au troisième trimestre, plombée par les difficultés de l’Allemagne et la remontée des taux d’intérêt, ravivant le spectre d’une récession alors même que l’inflation continue de s’essouffler.

CNEWS: Israël-Hamas : deux hôpitaux touchés par des frappes à Gaza, selon le Croissant-RougeSelon le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, l'armée israélienne avance méthodiquement dans la bande de Gaza. Ce lundi, il a réaffirmé que son pays n'acceptera pas une cessation des hostilités avec le Hamas.

EUROPE1: Inflation alimentaire : «Le prix des bonbons a augmenté de 21%» selon l'UFC-Que ChoisirNoé Bauduin, chargé d’études à l’UFC-Que Choisir répond aux questions d’Alexandre Le Mer.

