Le miscanthus, une plante aux multiples usages

Agriculture Nouvelles

Le miscanthus, également connu sous les noms de roseau de chine, Eulalie, herbe aux éléphants, est une graminée géante originaire d'Afrique de l'est et d'Asie. Cette plante présente de nombreux avantages pour les agriculteurs et peut être utilisée dans divers domaines tels que l'élevage, l'agriculture, l'énergie, la construction et la papeterie. Elle pousse rapidement et ne nécessite pas d'engrais, de pesticides ou d'irrigation. Cependant, elle peut être considérée comme invasive dans certaines régions du monde.

