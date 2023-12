Le ministre de l'Économie suit de près la situation du groupe Casino en péril

Préserver « le maximum d'emplois » en tenant compte des « réalités économiques » : le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a redit mercredi 13 décembre 2023 suivre de près la situation du groupe en péril Casino, au sortir d'un rendez-vous avec les représentants du personnel et à quelques jours d'une mobilisation à Saint-Etienne.

Le sénateur de la Loire Pierre-Jean Rochette arborait une cravate verte, couleur de l'AS Saint-Etienne et du groupe Casino, pour interpeller le ministre de l'Économie lors des questions au gouvernement au Sénat : « le peuple vert s'inquiète de l'avenir du groupe Casino », a-t-il déclaré alors que l'intersyndicale (FO, CGT, CFDT, UNSA, CFE-CGC) a lancé un nouvel appel à manifester dimanche matin à Saint-Etienne. À lire aussi Casino : inquiets pour leur futur, des salariés manifestaient ce mardi Le groupe Casino dans la tourmente Le groupe de distribution vieux de 125 ans, qui employait encore fin 2022 200 000 personnes dans le monde dont 50 000 en France, est dans une situation financière très périlleus





actufr » / 🏆 1. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les succès de Bruno Le Maire coûtent cher au contribuableLe ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a attiré un grand investissement industriel en France, mais cela a coûté cher au contribuable. L'État a dû fournir une aide directe de 2,9 milliards d'euros pour convaincre les entreprises d'investir dans une nouvelle usine de semi-conducteurs.

La source: MarianneleMag - 🏆 12. / 79 Lire la suite »

Les tickets-restaurant pourraient devenir des titres-repasLe ministre de l'Économie Bruno Le Maire a estimé que l'utilisation des tickets-restaurant pour acheter des produits alimentaires en supermarché pourrait être pérennisée au-delà de 2024.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

L'économie européenne tourne au ralenti, la Commission européenne abaisse ses prévisions de croissanceUne inflation en repli mais toujours élevée, un resserrement monétaire pour la juguler qui pèse sur l'investissement, une demande externe en berne : l'économie européenne a tourné au ralenti cette année. La Commission européenne a en conséquence encore abaissé ce mercredi sa prévision de croissance du PIB pour 2023, à 0,6 % aussi bien pour l'Union dans son ensemble que pour la zone euro. Au sortir de l'été, Cette année, dix Etats membres devraient afficher un recul de leur richesse nationale. Le PIB allemand devrait s'effriter de 0,3 %, ce qui a un impact sur ses voisins aux économies imbriquées : Autriche (-0,5 %), Luxembourg (-0,6 %), Tchéquie (-0,4 %)

La source: LesEchos - 🏆 85. / 50 Lire la suite »

Quels domaines d'activité l'économie sociale et solidaire (ESS) recouvre-t-elle ?La finance solidaire soutient l'emploi, le social et le logement, le secteur environnemental et la solidarité internationale. Toutes les structures de l'économie sociale et solidaire peuvent être financées par l'épargne solidaire.

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

A Monaco, l’économie enregistre une croissance à deux chiffresAvec un PIB en augmentation de 11,1% pour l’année 2022, la Principauté confirme la forte reprise connue dès 2021, au sortir de la pandémie, à l’instar du reste du monde. Si les effets de l’inflation n’ont évidemment pas épargné les activités du Rocher, ils n’ont en rien empêché la croissance de se poursuivre sur un rythme soutenu et équilibré.

La source: LaTribune - 🏆 11. / 81 Lire la suite »

Au Niger, une économie de la débrouille dans un pays sous blocusDepuis le coup d’État du 26 juillet 2023, qui a renversé le président Mohamed Bazoum, la Cedeao a imposé au Niger un blocus économique très restrictif. “Ouestaf’” raconte comment les Nigériens s’adaptent tant bien que mal aux pénuries et restrictions, tout en développant des stratégies de contournement à partir des frontières du pays.

La source: courrierinter - 🏆 50. / 55 Lire la suite »