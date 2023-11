Le ministre de l'Economie et des Finances appelle à ne pas lâcher le levier des grandes transformations

Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a appelé à « ne pas lâcher le levier des grandes transformations ». (Bertrand GUAY/AFP)obligent - beaucoup plus tôt que lors du premier mandat d'Emmanuel Macron : après les retraites au printemps dernier, après l'immigration cet hiver, quelles grandes réformes structurelles, au-delà La question travaille le camp présidentiel.

Elle a été au menu des récents dîners organisés par Elisabeth Borne, révélés par « La Tribune dimanche », avec une poignée de ses ministres pour préparer, notamment, l'agenda parlementaire du premier semestre 2024. Et dans la majorité, nombre de parlementaires Renaissance ne doutent pas que le chef de l'Etat voudra, début 2024, « donner un nouvel élan à son quinquennat », dixit l'un d'eux.Avec quels chantiers ? « C'est maintenant qu'il faut décider », a en tout cas lâché dimanche Bruno Le Maire sur France Inter. Et le ministre de l'Economie et des Finances d'estimer que le quinquennat d'Emmanuel Macron est « à un tournant important

:

LAPROVENCE: Economie : huit nouveaux territoires d'industrie retenus en régionSur les 183 lauréats sélectionnés pour cette 2e vague du programme Territoires d'industrie 2023-2027, huit sont issus de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

La source: laprovence | Lire la suite »

INVESTİNGFRANCE: Prédiction d'un effondrement de l'économie américaine par David RosenbergDavid Rosenberg a prédit que l'économie américaine s'effondrerait d'ici le printemps, entraînant une chute de 25 % ou plus du. La Réserve fédérale a relevé ses taux d'intérêt de près de zéro à plus de 5 % pour tenter de freiner l'inflation. Les bons du Trésor à court terme offrent également des rendements plus élevés que ceux à long terme, ce qui indique que Wall Street s'attend à ce qu'un ralentissement économique incite la Réserve fédérale à réduire ses taux dans les années à venir. L'économie n'a jamais traversé un cycle de resserrement de la Fed où la courbe des taux était inversée sans subir de récession, a déclaré M. Rosenberg. Le président de Rosenberg Research a décrit le consommateur américain comme le"lapin Energizer", car les ménages ont continué à dépenser sans relâche au cours des deux dernières années

La source: InvestingFrance | Lire la suite »

LOBS: Le gouvernement utilise le 49.3 pour la loi de programmation des finances publiquesLe gouvernement français a utilisé le 49.3 pour la lecture définitive de la loi de programmation des finances publiques 2023-2027. La Première ministre était absente lors de cette séance à l'Assemblée nationale. Une motion de censure a été annoncée en réponse à cette décision.

La source: lobs | Lire la suite »

EUROPE1: Nouveau recours au 49.3 pour la loi de programmation des finances publiquesEn l'absence d'Elisabeth Borne, le gouvernement a utilisé le 49.3 pour la lecture définitive de la loi de programmation des finances publiques 2023-2027. Les députés insoumis ont annoncé le dépôt d'une motion de censure.

La source: Europe1 | Lire la suite »

LE_FİGARO: Guerre Israël-Hamas : Macron «clarifie» ses propos après son appel à un cessez-le-feuLe chef d’État israélien a indiqué avoir reçu un appel du président français afin de préciser ses propos exhortant «Israël à cesser» les bombardements tuant des civils à Gaza, en référence à une interview à la BBC diffusée vendredi.

La source: Le_Figaro | Lire la suite »

BFMTV: Européennes: Bruno Le Maire assure qu'il ne sera pas candidat en 2024Le ministre de l'Économie affirme qu'il ne projette pas de mener la liste macroniste aux élections européennes de 2024, alors que le RN est donné vainqueur, selon un nouveau sondage.

La source: BFMTV | Lire la suite »