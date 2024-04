Le ministre de l'Agriculture face à l'humour sur RTL

Alors que le projet de loi du gouvernement sur l'Agriculture, en réponse à la colère du secteur ces dernières semaines, est présenté ce mercredi 3 avril en Conseil des ministres, le ministre Marc Fesneau était l'invité de la matinale de RTL. 'Le gros avantage des emmerdes pour un ministre c’est que ça vous forge tout de suite, une certaine notoriété. Vous êtes un des ministres les plus connus du gouvernement', a salué Philippe Caverivière.

'Ce projet de loi, c’est l’inverse de l’émission de Karine Lemarchand : vous vous voulez que les agriculteurs arrêtent de se faire niquer…Votre mission Marc, c’est donc de rendre attractif un métier dans lequel les gens n’ont pas de vacances, des horaires de dingue, sont mal payés, mal considérés et ont des combinaisons bleues ou vertes', poursuit l'humoriste sous les yeux du ministre de l'Agriculture. 'Les premiers mots qui me viennent, c’est 'bon courage'', ironise-t-il

