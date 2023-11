Le métro parisien toujours bondé

Longtemps j’ai cru que le métro, en dehors des heures de pointe, permettait de se déplacer agréablement, sans subir la compression imposée aux malheureux qui s’entassent à 8 heures ou à 18 heures pour aller au travail ou rentrer chez eux. Que nenni. Voici des mois, et même des années, qu’apparaît une situation nouvelle : les rames, désormais, sont toujours bondées.

Prendre la ligne 8, 9 ou 13 en pleine journée ne garantit en rien de trouver un petit bout de place assise pour lire tranquillement Marianne. Chaque fois que je m’y engage, c’est empli à ras bord, on est debout et serré dans toutes les voitures, avec ce mélange d’odeurs de sueur, de parfums, et de sourires gênés qui rapproche les humains dans l’adversité. Désireux de comprendre cette situation, j’observe les panneaux lumineux et constate que les rames sont séparées par des temps de plus en plus longs





